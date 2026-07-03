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Политика

Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку Ирана

Пезешкиан на встрече с Медведевым поблагодарил Россию за поддержку Ирана
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность российской стороне за оказываемую поддержку. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пезешкиана в Telegram-канале.

«Президент Ирана оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России. Кроме того, Масуд Пезешкиан «подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества, в особенности в экономической, логистической и региональной областях», — говорится в заявлении.

Визит Дмитрия Медведева в Иран был приурочен к церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Церемония для иностранных гостей, а также политических и общественных деятелей, состоялась в пятницу, 3 июля. Основные траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в различных городах Ирана, а погребение аятоллы будет совершено в его родном городе Мешхед.

Ранее сообщалось, что в США недовольны церемонией прощания с лидером Ирана.

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