Напавший на российскую туристку в Грузии принес извинения

Георгий Чигладзе, сломавший нос российской туристке в отеле в Телави (Кахетия), извинился за свой поступок, отметив, что «это произошло непреднамеренно», сообщает газета «Взгляд».

Заявление от имени мужчины опубликовали в социальных сетях его адвокаты.

«Во время конфликта каждому может дорого обойтись случайно совершенное действие», — сказал Чигладзе.

При этом он намерен «до конца защищать свое достоинство».

По информации издания, местный суд освободил Чигладзе под залог в 5 тыс. лари (около $1,9 тыс.). Следствие при этом продолжается, ему грозит до трех лет лишения свободы.

19 июля в Кахетии Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру на мероприятии. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

Пострадавшая позднее рассказала, что ей предстоит хирургическое вмешательство из-за перелома носа. Она также опровергла информацию о том, что вместе с подругами оскорбляла участников свадьбы, выливала на них воду и плевалась.

Ранее в Грузии отменили концерты «Тату» и Ани Лорак.