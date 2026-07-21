Следствие изучит действия россиянок по делу о конфликте в Кахетии

В Грузии проверяют действия российских туристок по делу о конфликте в Кахетии

Следствие в Грузии проверяет, совершали ли российские туристки противоправные действия во время конфликта в Кахетии. Об этом сообщает прокурор Бека Нателаури, пишет РИА Новости.

«Если будет установлено, что указанные женщины совершили действия, содержащие признаки административного правонарушения, последует соответствующая правовая реакция», — сказал прокурор.

Следствие продолжает допрашивать очевидцев, выяснять все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в отеле, куда компания девушек приехала отмечать день рождения одной из них. По словам подруги пострадавшей, они открыли на балконе шампанское, но его брызги упали вниз, где проходила свадьба.

Позже к ним пришла служба безопасности отеля. По их словам, напиток повредил работу аппаратуры диджея. Вскоре к девушкам ворвался незнакомец. Он говорил, что туристки якобы испортили свадьбу его брату. Во время конфликта он ударил именинницу. У девушки сломан нос.

Ранее напавший на российскую туристку в Грузии принес извинения.