Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Следствие изучит действия россиянок по делу о конфликте в Кахетии

В Грузии проверяют действия российских туристок по делу о конфликте в Кахетии
Telegram-канал «Baza»

Следствие в Грузии проверяет, совершали ли российские туристки противоправные действия во время конфликта в Кахетии. Об этом сообщает прокурор Бека Нателаури, пишет РИА Новости.

«Если будет установлено, что указанные женщины совершили действия, содержащие признаки административного правонарушения, последует соответствующая правовая реакция», — сказал прокурор.

Следствие продолжает допрашивать очевидцев, выяснять все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в отеле, куда компания девушек приехала отмечать день рождения одной из них. По словам подруги пострадавшей, они открыли на балконе шампанское, но его брызги упали вниз, где проходила свадьба.

Позже к ним пришла служба безопасности отеля. По их словам, напиток повредил работу аппаратуры диджея. Вскоре к девушкам ворвался незнакомец. Он говорил, что туристки якобы испортили свадьбу его брату. Во время конфликта он ударил именинницу. У девушки сломан нос.

Ранее напавший на российскую туристку в Грузии принес извинения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!