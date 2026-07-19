Подруга пострадавшей в Кахетии россиянки рассказала подробности о конфликте

РИАН: туристка из РФ, пострадавшая в Кахетии, в тяжелом состоянии

Девушка из России, на которую напали в грузинском отеле, находится в местной больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подругу россиянки, Владиславу.

По ее словам, состояние путешественницы врачи оценили как тяжелое. У нее сломан нос и «вылезает хрящ».

Владислава также рассказала о подробностях произошедшего. Вместе с подругами пострадавшая отмечала день рождения на третьем этаже, ниже другая проходила свадьба.

Девушки решили открыть шампанское на балконе, но брызги напитка упали вниз, что и спровоцировало агрессию. Сначала в номер к россиянкам пришла служба безопасности. По словам работников, на свадьбе у диджея было оборудование, которое сломалось из-за упавших капель шампанского.

Спустя непродолжительное время к ним ворвался грузин, с которым они не были знакомы. Он заявил, что их компания испортила свадьбу его брату.

«Сказал, что мы русские и зачем мы сюда приехали, после чего моя подруга пыталась его вытолкнуть, и он ее ударил», – рассказала девушка.

Пока пострадавшая находится в больнице, Владислава и другие очевидцы дают показания в полиции.

Инцидент произошел в отеле в Кахетии. После нападения агрессора задержали.

Ранее сообщалось, что в Дагестане девушка ударила ножом в спину мужчину обидчика подруги.