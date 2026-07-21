Венгерская партия «Фидес» сообщила об обысках в своем офисе

Венгерская партия «Фидес» сообщила, что в ее офис пришли сотрудники прокуратуры

Венгерская оппозиционная партия «Фидес», лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, заявила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных.

«Такого в Венгрии не случалось со времен падения коммунизма в 1990 году. План партии «Тиса» по ликвидации «Фидес» и ее противодействие насильственными действиями, а также политическими средствами провалился. Поэтому партия «Тиса» сейчас пытается сделать «Фидес» юридически незаконной», – заявили в партии.

Там добавили, что не будут поддаваться политическим или юридическим угрозам.

До этого Орбан заявил, что отстранение президента страны Тамаша Шуйока ознаменовало начало произвола новых властей во главе с занявшим пост главы правительства Петером Мадьяром.

В конце весны Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Однако глава государства отказался это сделать. В начале этой недели парламент республики принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента. У главы государства было пять дней, чтобы подписать законопроект.

Ранее в Венгрии объявили о смене приоритетов.