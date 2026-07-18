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Политика

Орбан назвал поправку об отстранении президента Венгрии произволом Мадьяра

Орбан обвинил Мадьяра в произволе из-за поправки об отстранении президента
Bernadett Szabo/Reuters

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отстранение президента страны Тамаша Шуйока ознаменовало начало произвола новых властей во главе с занявшим пост главы правительства Петером Мадьяром. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня пала последняя преграда. Правительственный произвол больше не угроза, а реальность», — написал экс-премьер.

По словам Орбана, если такое возможно с президентом, то завтра никто в Венгрии не будет чувствовать себя в безопасности.

Партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан и которая перешла в оппозицию после поражения на выборах 12 апреля, выразила поддержку Шуйоку, но президент покинул пост под давлением правительства Мадьяра.

В конце весны Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Однако глава государства отказался это сделать. В начале этой недели парламент республики принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента. У главы государства было пять дней, чтобы подписать законопроект.

Сегодня Шуйок подписал принятую парламентом 17-ю поправку к Основному закону, которая предусматривает его отстранение.

Ранее в Венгрии объявили о смене приоритетов.

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