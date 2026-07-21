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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries

Песков назвал непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с убытками компании Wildberries и ее продавцов после атак на склады компании является непростой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает «Интерфакс».

«Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса», - сказал Песков.

Он также опроверг заявления украинской стороны о том, что склады маркетплейса используются для поставок товаров для российским войскам.

Украина продолжает наносить удары по мирным целям, и в этом ее «террористическая сущность», добавил пресс-секретарь президента.

До этого создательница WB Татьяна Ким сообщала, что товары из атакованных украинскими беспилотниками логистических центров компании в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали временно сняты с продажи.

По ее словам, склад в Котовске возобновит работу 23 июля.

Ранее акции Ozon упали почти на 12% после атаки дронов на склады Wildberries.

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