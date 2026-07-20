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Бизнес

Акции российского маркетплейса упали после ударов ВСУ по складам Wildberries

Акции Ozon упали почти на 12% после атаки дронов на склады Wildberries
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Акции МКПАО «Озон», головной компании маркетплейса Ozon, упали на 11,95% в ходе утренней сессии на Московской бирже. Об этом свидетельствуют торговые данные.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» предположили, что падение акций Ozon может быть связано с недавними атаками украинских беспилотников на склады компании — конкурента Wildberries. Инфраструктура Ozon при атаках не пострадала.

В ночь на 18 июля дроны атаковали складские комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара дронов по складу в Котовске семь сотрудников ночной смены не выжили, еще 25 человек пострадали. Власти региона отменили все развлекательные мероприятия. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали ввести госрегулирование маркетплейсов на случай ЧС.

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