Татьяна Ким назвала дату возобновления работы склада Wildberries в Котовске

Маркетплейс Wildberries возобновит работу логистического комплекса в городе Котовске Тамбовской области 23 июля. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

По ее словам, после завершения оценки состояния объекта склад вновь начнет принимать поставки, а товары, которые находились на его территории, будут возвращены в продажу.

Ким также рассказала о ситуации со складом Wildberries в подмосковной Электростали, который пострадал в результате удара беспилотника ВСУ. Она отметила, что в ближайшее время компания корректно отобразит в отчетах на портале продавцов все товары, находившиеся на этом складе, и заверила партнеров, что компания окажет им необходимую поддержку.

Глава маркетплейса сообщила, что после произошедших инцидентов Wildberries пересмотрел правила действий на логистических объектах в случае нештатных ситуаций, уделив особое внимание вопросам безопасности. Кроме того, компания приняла решение изменить размеры вознаграждений исполнителей, чтобы из-за эвакуаций сотрудники не теряли привычный уровень доходов.

Утром 18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате удара пострадали 24 человека и семерых спасти не удалось. На месте прилета начался пожар.

Ночью с 17 на 18 июля над Московской областью перехватили 48 украинских беспилотников. В городе Электросталь был атакован склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще одного человека спасти его не удалось.

Ранее Татьяна Ким рассказала, что происходит с товарами на атакованных БПЛА складах.