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Общество

Татьяна Ким рассказала, что происходит с товарами на атакованных БПЛА складах

Ким: товары из атакованных ВСУ логистических центров WB сняты с продажи
Алексей Даничев/РИА Новости

Товары из атакованных украинскими беспилотниками логистических центров Wildberries в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали «временно сняты с продажи». Об этом заявила создательница маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Она пообещала «вернуться с информацией о них в ближайшее время» и предложила «исполнителям» в случае возникновения вопросов связаться с компанией через WB JOB, чтобы им оказали «всю необходимую помощь».

«Понимаем, как важно сейчас нашим партнерам перенаправить товар на свободные логистические комплексы. Запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании — вся актуальная информация оперативно обновляется в официальных каналах для продавцов», — заявила Ким.

Она заверила, что Wildberries и «компетентные органы» работают над ликвидацией последствий украинских ударов. По ее словам, в Котовске пожар уже удалось потушить, в Электростали борьба с огнем еще продолжается — но уже в финальной стадии.

«Я и вся моя команда делаем все возможное. Благодарю всех за поддержку», — подытожила бизнесмен.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковалиhttps://www.gazeta.ru/amp/social/news/2026/07/18/28922503.shtml логистические объекты маркетплейса в Тамбовской и Московской областях.

По предварительным данным, не выжилиhttps://www.gazeta.ru/army/2026/07/18/23259967.shtml семеро сотрудников ночной смены на складе в Котовске. В Подмосковье пострадалиhttps://www.gazeta.ru/amp/army/news/2026/07/18/28922605.shtml 24 человека.

Тамбовский губернатор назвалhttps://www.gazeta.ru/army/news/2026/07/18/28923295.shtml эту атаку самой масштабной для региона и охарактеризовалhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2026/07/18/28922671.shtml ее как теракт. Именно по этой статье Следком возбудилhttps://www.gazeta.ru/amp/social/news/2026/07/18/28922755.shtml уголовные дела в обоих случаях.

Ранее в Wildberries прокомментировали атаку на логистические центры компании.

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