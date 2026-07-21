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Политика

На Западе заявили о безвыходном положении Украины

Профессор Дизен: окончание конфликта с Россией не спасет Украину от краха
Armando Franca/AP

Завершение боевых действий на Украине не спасет страну от краха. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Peacemonger.

По его словам, с Украиной происходят ужасные вещи, так как из страны уехало большое количество граждан, а в случае открытия границ многие скрывающиеся от мобилизации мужчины покинут государство.

«Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся», — отметил он.

В июне глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко сообщила, что около восьми миллионов украинцев уехало из страны с начала конфликта. В мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев рассказал, что страну покинуло более 6 млн граждан, и для возвращения им нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей.

Также в мае министр социальной политики, семьи и единства страны Денис Улютин отметил, что население Украины сократилось примерно до 22–25 млн человек.

Ранее в Раде призвали не мириться с «консервацией бедности» на Украине.

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