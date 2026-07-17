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Политика

В Раде призвали не мириться с «консервацией бедности» на Украине

Нардеп Гетманцев: Украина не может финансировать реальный прожиточный минимум
Даниил Гетманцев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сейчас минимальная зарплата на Украине ниже прожиточного минимума, и Киев не может финансировать реальный прожиточный минимум в стране. Об этом в интервью «Укринформ» заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы должны быть честными перед людьми, должны им сказать, что сейчас государство не может финансировать реальный прожиточный минимум. Но с другой стороны, мы не можем мириться с консервацией бедности. А консервация бедности — это то, что мы имеем сейчас в действующей Бюджетной декларации, которой на три года заморозили социальные стандарты и, значит, ничего не хотим с этим делать. У нас в стране минимальная зарплата ниже реального прожиточного минимума», — отметил он.

Гетманцев предложил «сосчитать реальный прожиточный минимум», который сейчас, по словам нардепа, составляет не менее 11-12 тысяч гривен (в 2026 году на одного человека он официально закреплен на уровне 3,2 тысячи гривен). По его мнению, Украине нужно утвердить «дорожную карту» и постепенно приближаться «к определенному показателю».

«Пусть это будет три или четыре года, но мы должны сравнить реальный и номинальный прожиточный минимум (номинального, как такового, вообще не должно быть, только реальный)», — подчеркнул Гетманцев.

27 июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев тратит на ведение боевых действий 70% бюджета.

В июне ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов республики сообщал, что дефицит бюджета Украины в 2027 году увеличится до рекордного показателя 2,04 трлн гривен ($45,49 млрд).

В мае директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что много мигрантов приедет в страну из-за бедности государства.

Ранее украинцы предпочли территориальную целостность благосостоянию населения.

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