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Политика

Глава AmCham назвал условие для посещения России Трампом

Глава AmCham Эйджи: Трамп посетит РФ после окончания конфликта на Украине
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву для подписания деловых соглашений сразу после окончания российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в беседе с РИА Новости.

«Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений», — сказал он.

На уточняющий вопрос когда это произойдет, глава AmCham заявил, что сразу после завершения конфликта.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву во время саммита на Аляске в августе прошлого года. Их встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Саммит завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Ранее Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин провести экскурсию для Трампа в Эрмитаже.

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