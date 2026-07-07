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Политика

Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин провести экскурсию для Трампа в Эрмитаже

Песков: договоренностей о посещении Путиным и Трампом Эрмитажа пока нет
Julia Demaree Nikhinson/AP

Договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию и проведении для него экскурсии в Эрмитаже президентом РФ Владимиром Путиным пока нет. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС.

«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, приглашал ли Путин Трампа в родной город и не планирует ли лично провести для него экскурсию в Эрмитаже.

На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер во время телефонной беседы с российским коллегой выразил восхищение петербургским Эрмитажем.

В 1987 году Трамп посещал центр и музеи Ленинграда. По приглашению Госкоминтуриста СССР он вел переговоры о строительстве отелей в Москве и городе на Неве. Как политик сам рассказывал в различных интервью и своей книге «Искусство заключать сделки», он хотел построить гостиницу прямо напротив Кремля, отмечает агентство.

Ранее в Госдуме заявили, что Трампа всегда готовы принять в Москве.

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