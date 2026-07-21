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Политика

Президент Хорватии не видит угрозы Евросоюзу от России

Президент Хорватии Миланович заявил об отсутствии угрозы ЕС от России
Roland Zak/AP

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что угрозы безопасности со стороны России для Евросоюза не существует. Слова политика приводит ТАСС.

При этом он отметил, что некоторые силы стремятся спровоцировать конфликт с Россией.

«Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят», — отметил Миланович.

Глава хорватского государства подчеркнул, что Загребу не следует участвовать в действиях так называемой коалиции желающих, поскольку это лишь создает условия для психологической подготовки к войне с Россией. Миланович также отметил, что Евросоюз сосредоточен на обсуждениях о войне и финансировании военной промышленности. Он предостерег, что подобное поведение может ухудшить ситуацию для ЕС.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств отметил, что слухи о предполагаемом нападении России на Европу являются не более чем провокацией и дезинформацией, направленной на введение в заблуждение собственного населения.

Ранее российский дипломат заявила о рекордных тратах на оборону в ЕС.

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