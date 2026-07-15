Жданова: траты на ВПК в ЕС приближаются к уровню накануне Второй мировой

Расходы на развитие военно-промышленного комплекса в некоторых странах Евросоюза (ЕС) приближаются к уровню накануне Второй мировой войны. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

По словам дипломата, в Брюсселе поставили задачу создать к 2030 году «европейский оборонный союз» и достичь «оборонной готовности» — то есть развить потенциалы, необходимые для ведения современных боевых действий. Такие планы, по ее словам, сопровождаются рекордными тратами на оборону.

«Планируемые объемы финансирования ВПК в некоторых странах-членах приближаются к уровню накануне Второй мировой войны», — сказала Жданова.

Дипломат также отметила, что западные государства готовят инфраструктуру к крупномасштабному вооруженному конфликту, адаптируя гражданскую транспортную логистику под военные нужды. В Нидерландах, например, рассматривают возможность законодательно закрепить право вмешиваться в работу частных компаний для выполнения военных заказов, пояснила она.

Милитаризация ЕС, отказ от диалога с Москвой и рутинизация сценария конфликта, по мнению российского дипломата, превращают Европу в «пороховую бочку». Она подчеркнула, что Россия не заинтересована в подобном конфликте.

Ранее в Кремле оценили информацию о подготовке Нидерландов к возможному конфликту с РФ.