Госсекретарь США заявил о готовности встретиться с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио готов встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И на полях саммита АСЕАН. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

Рабочий визит Лаврова на Филиппины состоится 21-23 июля. Во время него он изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что министр иностранных дел РФ и госсекретарь США находятся в контакте и письменно, и устно. Он добавил, что диалог с США на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме». Рябков также рассказал, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке дня.

Ранее госсекретарь США пообещал «ликвидировать» Международный уголовный суд.