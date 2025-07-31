Директор ФБР нашел тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией

ABC: в тайной комнате ФБР нашли документы о расследовании сговора Трампа с РФ

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель нашел в «тайной комнате» ведомства тысячи засекреченных документов о расследовании связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, комната обычно используется для хранения секретных файлов, которые подлежат уничтожению. В публикации говорится, что файлы были найдены в пакетах для сжигания.

«Одним из документов <...> было секретное приложение к заключительному докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, включающее в себя изученные им основные разведывательные данные», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в ближайшее время ФБР может обнародовать новые рассекреченные отчеты, которые обличат скоординированный план на самом высоком правительственном уровне с целью создания ложной информации о том, что Трамп вступил в сговор с Россией во время выборов 2016 года.

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