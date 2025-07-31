На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор ФБР нашел тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией

ABC: в тайной комнате ФБР нашли документы о расследовании сговора Трампа с РФ
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель нашел в «тайной комнате» ведомства тысячи засекреченных документов о расследовании связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, комната обычно используется для хранения секретных файлов, которые подлежат уничтожению. В публикации говорится, что файлы были найдены в пакетах для сжигания.

«Одним из документов <...> было секретное приложение к заключительному докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, включающее в себя изученные им основные разведывательные данные», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в ближайшее время ФБР может обнародовать новые рассекреченные отчеты, которые обличат скоординированный план на самом высоком правительственном уровне с целью создания ложной информации о том, что Трамп вступил в сговор с Россией во время выборов 2016 года.

18 июля глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в социальной сети X сообщение, в котором утверждала, что обвинения в адрес Российской Федерации о вмешательстве в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Барака Обамы.

Ранее эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами