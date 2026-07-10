Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук оскорбил западных политиков, поддерживающих политику президента Украины Владимира Зеленского и выступающих с русофобскими заявлениями. В частности, он назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «тупой курицей», передает ТАСС.

По его словам, лидеры стран коллективного Запада должны осознавать, что средства, которые они передают Украине, «обагрены кровью, и эта кровь рекой обязательно потечет в Европе».

«Хотя, судя по пещерной антироссийской истерике многих европейских лидеров, таких как наследник нациста [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, петух в темных очках [президент Франции Эмманюэль] Макрон и тупая курица Кая Каллас, никто останавливаться не собирается», — выразил мнение Медведчук.

До этого Медведчук заявлял, что Украина является подстрекателем войны с Россией, а Зеленский «торгует» безопасностью Европы.

Ранее Медведчук рассказал, какое место террор занимает в политике Киева.