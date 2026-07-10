Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Медведчук оскорбил главу Евродипломатии

Медведчук назвал Каллас «тупой курицей» из-за ее русофобских взглядов
РИА Новости

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук оскорбил западных политиков, поддерживающих политику президента Украины Владимира Зеленского и выступающих с русофобскими заявлениями. В частности, он назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «тупой курицей», передает ТАСС.

По его словам, лидеры стран коллективного Запада должны осознавать, что средства, которые они передают Украине, «обагрены кровью, и эта кровь рекой обязательно потечет в Европе».

«Хотя, судя по пещерной антироссийской истерике многих европейских лидеров, таких как наследник нациста [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, петух в темных очках [президент Франции Эмманюэль] Макрон и тупая курица Кая Каллас, никто останавливаться не собирается», — выразил мнение Медведчук.

До этого Медведчук заявлял, что Украина является подстрекателем войны с Россией, а Зеленский «торгует» безопасностью Европы.

Ранее Медведчук рассказал, какое место террор занимает в политике Киева.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!