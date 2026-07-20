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Политика

Стал известен новый министр финансов Великобритании

Экс-министр обороны Британии Джон Хили назначен министром финансов
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили назначен министром финансов в кабинете нового премьера Энди Бернема. Об этом сообщила канцелярия премьера в социальной сети X.

«Джон Хили назначен министром финансов», — говорится в публикации.

Хили занимал должность министра обороны с 2024 года до июня текущего года. В июне он ушел в отставку в связи с недостаточным финансированием оборонного бюджета.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

22 июня Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера.

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