Стал известен новый министр финансов Великобритании

Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили назначен министром финансов в кабинете нового премьера Энди Бернема. Об этом сообщила канцелярия премьера в социальной сети X.

«Джон Хили назначен министром финансов», — говорится в публикации.

Хили занимал должность министра обороны с 2024 года до июня текущего года. В июне он ушел в отставку в связи с недостаточным финансированием оборонного бюджета.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

22 июня Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера.