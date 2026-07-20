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Политика

Стармер объявил о завершении своей работы

Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера
Isabel Infantes/Reuters

Уходящий в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. Об этом сообщает Sky News.

«Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась», — сказал Стармер.

Подводя итоги своей работы, политик заявил, что за шесть с половиной лет лидерства в партии он вывел лейбористов из исторического поражения 2019 года к убедительной победе на выборах 2024 года. Он назвал честью служение стране на посту премьера, подчеркнув, что Британия стала сильнее и справедливее, чем два года назад.

Среди достижений своего кабинета Стармер выделил борьбу с детской бедностью, сокращение иммиграции, укрепление обороны и рост международного авторитета страны. Самым впечатляющим в своей работе он счел возможность наблюдать за достижениями британцев — от военных и врачей до простых волонтеров.

Уходящий премьер призвал нацию к единству перед лицом врагов, которые стремятся ее разделить, и особо отметил непоколебимую решимость Британии в поддержке Украины.

Новым премьер-министром Великобритании станет Энди Бернем — харизматичный политик и бывший мэр Большого Манчестера. Он избран новым лидером Лейбористской партии после ухода Кира Стармера, теперь вопрос его назначения главой правительства остается чисто техническим. Кто такой Эндрю Бернем, почему его называют «Королем Севера» и изменится ли при нем политика Лондона в отношении России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский наградил уходящего в отставку Стармера.

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