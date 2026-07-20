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Политика

Гроссмейстер Полгар ответила на предложение занять пост президента Венгрии

Гроссмейстер Полгар отклонила предложение Мадьяпа занять пост президента Венгрии
Netflix/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гроссмейстер Юдит Полгар отклонила предложение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра принять участие в выборах президента страны. Об этом шахматистка сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Полгар отметила, что она высоко ценит предложение главы венгерского кабмина. Шахматистка отметила, что она могла бы занять пост главы государства как человек, который стоит «вне партийной политики».

«Однако я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации. Поэтому я не могу принять это приглашение», — написала гроссмейстер.

Накануне Мадьяр заявил, что поддержит избрание Полгар на пост президента страны вместо освобожденного от должности Тамаша Шуйока. По его словам, гроссмейстер является человеком, который может помочь Венгрии добиться единства мира, им бы гордился каждый венгр.

20 июля директор по связям с общественностью партии «Фидес» Берталан Хаваши заявил, что кандидатура шахматистки на пост президента Венгрии является фарсом. Он подчеркнул, что Венгрия — тоталитарная диктатура, где верховенство права и конституционная демократия не работают.

Ранее в «Фидес» ответили, останется ли Орбан главой партии.

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