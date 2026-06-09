В «Фидес» ответили, останется ли Орбан главой партии

Директор Хаваши: Орбан может еще на год остаться председателем «Фидес»

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может еще на год остаться на посту председателя партии «Фидес». Об этом заявил директор по связям с общественностью фракции Берталан Хаваши, передает агентство MTI.

«На конгрессе председателем партии еще на год может быть переизбран Виктор Орбан, который, как ожидается, станет единственным кандидатом на эту должность», — сказал директор.

Хаваши добавил, что в ходе конгресса партии, который пройдет в субботу, планируется представить предложения по обновлению всей структуры «Фидес». Так, в ее руководство могут войти представители всех 20 областей, лидеры фракций в национальном и европейском парламенте, а также избранные конгрессом председатель и четыре его заместителя.

Орбан возглавлял «Фидес» в период с 1993 по 2000 год. В 2003 году экс-премьер был переизбран и оставался на этом посту по сей день.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов в Венгрии партия «Фидес» потерпела поражение. По результатам голосования оппозиционная партия «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр возглавил правительство.

Ранее историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана.