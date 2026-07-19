Премьер Венгрии поддержал гроссмейстера Полгар в качестве будущего президента страны

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что поддержит избрание гроссмейстера Юдит Полгар на пост президента страны вместо освобожденного от должности Тамаша Шуйока.

По его словам Полгар является человеком, который может помочь Венгрии добиться единства мира, им бы гордился каждый венгр.

«Поэтому завтра я встречусь с ней и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции», — написал Мадьяр.

В конце весны Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Однако он отказался это сделать. В начале этой недели парламент республики принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение Шуйока от должности президента.

У политика было пять дней, чтобы подписать законопроект. В противном случае ему грозил импичмент. 18 июля Шуйока подписал поправку, но заявил, что она нарушает закон.

Позднее Шуйок заявил, что его преемник будет нелегитимным.

Ранее министр обороны Венгрии заявил, что страна закроет двери перед Россией.