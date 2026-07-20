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Политика

В партии Орбана прокомментировала предложение назначить шахматистку президентом

В партии Орбана считают фарсом предложение назначить президентом шахматистку
Shutterstock

Кандидатура шахматистки Юдит Полгар на пост президента Венгрии, предложенная премьер-министром Петером Мадьяром, является фарсом. Такое мнение высказал директор по связям с общественностью партии «Фидес» Берталан Хаваши в беседе с газетой Nepszava.

По словам Хаваси, Венгрия — тоталитарная диктатура, где верховенство права и конституционная демократия не работают.

«Об этом свидетельствует тот факт, что Тамаш Сульок больше не является президентом республики после того, как Петер Мадьяр силой сместил его с должности. Все остальное — просто фарс, если хотите: марионеточная игра», — заключил директор по связям с общественностью оппозиционной партии.

В воскресенье вечером официально закончился президентский срок президента Венгрии Тамаша Шуйока, который согласился уйти в отставку после того, как недавно пришедшая к власти партия «Тиса» изменила конституцию страны. Шуйок заявил, что его преемник будет нелегитимным.

Ранее в «Фидес» ответили, останется ли Орбан главой партии.

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