В партии Орбана прокомментировала предложение назначить шахматистку президентом

Кандидатура шахматистки Юдит Полгар на пост президента Венгрии, предложенная премьер-министром Петером Мадьяром, является фарсом. Такое мнение высказал директор по связям с общественностью партии «Фидес» Берталан Хаваши в беседе с газетой Nepszava.

По словам Хаваси, Венгрия — тоталитарная диктатура, где верховенство права и конституционная демократия не работают.

«Об этом свидетельствует тот факт, что Тамаш Сульок больше не является президентом республики после того, как Петер Мадьяр силой сместил его с должности. Все остальное — просто фарс, если хотите: марионеточная игра», — заключил директор по связям с общественностью оппозиционной партии.

В воскресенье вечером официально закончился президентский срок президента Венгрии Тамаша Шуйока, который согласился уйти в отставку после того, как недавно пришедшая к власти партия «Тиса» изменила конституцию страны. Шуйок заявил, что его преемник будет нелегитимным.

Ранее в «Фидес» ответили, останется ли Орбан главой партии.