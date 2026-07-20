Названо место проведения саммита G20 в 2027 году

Times: саммит G20 в 2027 году пройдет в британском Манчестере

Саммит G20, запланированный на 2027 год, пройдет в Манчестере на северо-западе Великобритании. Об этом сообщила газета Times.

В следующем году Лондон будет председательствовать в G20.

»[Новый премьер-министр Соединенного Королевства Энди] Бернем сообщил [президенту США Дональду] Трампу, что саммит G20 в следующем году состоится в Манчестере», — говорится в публикации.

20 июля Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В этот же день в должность вступил Энди Бернем, в прошлом занимавший пост мэра Манчестера. Король Карл III уже вручил ему мандат на формирование правительства.

Новый глава кабинета министров Соединенного королевства рассказал журналистам, что в первую очередь собирается созвониться с президентом Соединенных Штатов и украинским лидером Владимиром Зеленским. Телефонный разговор Бернема и Трампа уже состоялся. При этом в конце июня хозяин Белого дома пренебрежительно высказался о Бернеме, назвав его «крайне либеральным» и выразив уверенность, что британский политик «не откроет Северное море».

15 июля Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение по Украине. Также он допустил, что конфликт Москвы и Киева может быть урегулирован до окончания его полномочий в качестве главы государства.

Ранее Бернем пообещал поддерживать Украину на все 100%.