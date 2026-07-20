В КНДР обозначили свою позицию в украинском вопросе

Позиция КНДР по Украине не меняется, Пхеньян продолжит активно поддерживать Москву. Об этом заявила министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

«Специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине», — отметила Сон Хи.

Она также добавила, что РФ борется за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны. Министр подчеркнула, что КНДР является стратегическим партнером и союзником России и будет поддерживать политическую позицию Москвы на международной арене.

Накануне президент России Владимир Путин поблагодарил правительство КНДР за поддержку СВО на Украине и помощь в освобождении территории Курской области. Глава государства отметил, что высоко ценит глубокое взаимопонимание в дружеских отношениях с председателем КНДР Ким Чен Ыном и передал ему «самый теплый привет».

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Ким Чен Ына всегда ждут в Москве. Он добавил, что визит лидера КНДР состоится, как только будут согласованы сроки по дипломатическим каналам.

Ранее в столице Северной Кореи начали продавать водку, семечки и икру из России.