В столице Северной Кореи начали продавать водку, семечки и икру из России

В Пхеньяне на полках магазинов появились продукты из Приморского края

На полках магазинов в Пхеньяне появились российские продукты, в том числе из Приморского края, передает ТАСС.

Агентство уточняет, что в столице Северной Кореи можно купить вареные и копченые колбасы, сосиски, ветчину, бекон, мясные деликатесы и полуфабрикаты, красную икру, сладости и подсолнечные семечки.

В материале уточняется, что стоимость импортных товаров в КНДР значительно превышает российские цены, но продукция все равно популярна у горожан. Так, полкило семечек можно приобрести за $8 (около 640 руб.), плитка шоколада стоит от $4,5 (350 руб.), а водка — от $15 до $150 за бутылку (от 1,2 тыс. до 11,7 тыс. руб.).

Прошлым летом побывавшие в КНДР туристы из России рассказали, что на борту самолета их угощали бургером по рецепту северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам путешественников, бутерброд преподносится как достижение национального масштаба. Стюардессы сообщили, что «великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой».

Ранее кореевед рассказал, может ли глава КНДР отправить дочь учиться в Европу.