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Политика

Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле

Песков: сроки визита Ким Чен Ына в РФ не определены, его всегда ждут в Москве
KCNA

Сроки визита лидера КНДР Ким Чен Ына пока не определены, однако его всегда ждут в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Понимания [по срокам визита] нет. Он всегда здесь желанный гость», — подчеркнул представитель Кремля.

В марте Песков сообщил, что у главы Северной Кореи Ким Чен Ына есть действующие приглашения посетить РФ с визитом. По его словам, визит лидера КНДР состоится, как только сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

23 марта Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам). Президент РФ Владимир Путин поздравил северокорейского лидера с переизбранием, отметив, что в Москве высоко ценят его личный вклад в упрочение союзнических связей между странами.

Ранее Ким Чен Ын поздравил корейских военнослужащих, которые служат в Курской области.

 
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