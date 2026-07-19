Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что также Путин еще раз выразил благодарность КНДР за помощь в проведении специальной военной операции. По словам российского лидера, подвиги северокорейских военных никогда не забудут в России.

Помимо этого, президент России в ходе встречи «передал самый теплый привет» главе КНДР Ким Чен Ыну. Цой Сон Хи при этом отметила, что северокорейский лидер недавно подтвердил стратегическую направленность на развитие отношений с РФ.

В мае Цой Сон Хи заявила, что КНДР и Россия в настоящее время разделяют общее мнение по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню союзнических отношений. По ее словам, неизменная политическая позиция Северной Кореи заключается в обеспечении всестороннего расширения и развития отношений с РФ «на основе товарищества и доверия, проверенного кровью в ходе суровых испытаний времени».

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.