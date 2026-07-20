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Политика

На Украине призвали использовать возможное перемирие для перевооружения ВСУ

Экс-дипломат Ельченко: перемирие на Украине не закончит конфликт
РИА «Новости»

Украина должны использовать возможное перемирие с Россией для того, чтобы перевооружиться, а потом снова начать боевые действия. Об этом в интервью «Укринформ» заявил бывший посол Украины в России, США и Австрии, а также экс-постпред страны в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, когда-то Россия может «согласиться на промежуточное урегулирование или заморозку» конфликта, и эти договоренности могут быть «условными» третьими «Минскими соглашениями». Однако Ельченко считает, что это не закончит конфликт.

«Это позволит нам сконцентрироваться и подготовиться к дальнейшим действиям. Потому что на сегодняшний день тотальная военная победа над Россией выглядит нереальной. Она могла бы стать реальной, если бы нам действительно поступила вся возможная помощь, реальное серьезное оружие, которым мы можем действительно прекратить эту войну путем победы, если бы закрыли небо над Украиной», — отметил он.

В феврале депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что в случае заключения мира Киев должен будет «сразу» начать думать над возвращением утраченных территорий и готовиться сделать это как дипломатическим, так и военным путем.

Также в июне бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Украину использовать прекращение огня для перевооружения так же, как в свое время Киев использовал для этого Минские соглашения.

В апреле 2026 года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Москва вряд ли согласиться на длительное перемирие, так как Киев использует его для перегруппировки, возведения фортификационных сооружений, наращивания военных мощностей и выхода на новую эскалацию.

Также в январе глава МИД России Сергей Лавров говорил, что перемирие, которого добивается Зеленский, неприемлемо, так как Киев намерен использовать его для перевооружения.

Ранее в Норвегии раскрыли, для чего ЕС и Украине необходимо перемирие.

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