Украина должна использовать прекращение огня для перевооружения, как в свое время Киев использовал Минские соглашения. Об этом в интервью Kyiv Post заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что сейчас Украине «срочно» необходимо «всеобъемлющее, незамедлительное и безоговорочное прекращение огня». И, с точки зрения Порошенко, переговоры должны начаться, когда боевые действия будут «хотя бы приостановлены». Он также сказал, что Украина должна подходить к этому процессу «так же, как и в 2015 году».

«Минские соглашения были одними из величайших достижений украинской, европейской и мировой дипломатии. Они дали нам шанс. Они дали нам передышку. Они дали нам время, чтобы построить армию, создать государственные институты, заложить финансовый фундамент и укрепить экономику. В конечном итоге, они дали нам время, чтобы построить Украину. Теперь нам следует использовать прекращение огня таким же образом», — отметил он.

По словам Порошенко, во время возможного прекращения огня Украина должна развивать оборонную промышленность, а также «установить гарантии безопасности в виде присутствия сухопутных войск». Он отметил, что «первой линией» должны стать ВСУ, а второй — «союзные войска, развернутые на земле». Третья линия, считает Порошенко, должна быть размещена в Польше, Румынии и странах Прибалтики.

«Эта линия будет состоять из систем противовоздушной обороны, способных перекрыть воздушное пространство над Украиной. Это моя формула мира. Это моя формула прекращения войны», — отметил он.

Также Порошенко подчеркнул, что для долгосрочного мира Украине требуется членство в НАТО и в ЕС.

В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Меркель призналась, что Минские соглашения были попыткой дать время Вооруженным силам Украины окрепнуть. В 2023 году президент России Владимир Путин отметил, что Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями, которые украинцы не собирались выполнять.

В апреле 2026 года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва вряд ли предоставит Украине продолжительное перемирие, так как Киев использует его для перегруппировки, возведения фортификационных сооружений, наращивания военных мощностей и выхода на новую эскалацию.

Ранее на Украине заявили о «заключительном этапе» боевых действий.