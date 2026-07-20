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Политика

Путину сообщили о сложной ситуации в Энергодаре

Балицкий заявил Путину, что ситуация в Энергодаре сложная
РИА Новости

В Энергодаре сложилась тяжелая ситуация, но контролируемая. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте... выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением», — сказал глава региона.

18 июля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ситуация в городе в последнее время существенно осложнилась.

По его словам, продолжающиеся удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре привели к перебоям с поставками топлива, электроэнергии, еды, стройматериалов и товаров первой необходимости. Кроме того, были уничтожены или повреждены более 20 торговых объектов, нарушено водоснабжение.

Ранее в Энергодаре заявили о попытке ВСУ изолировать город.

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