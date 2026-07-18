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Армия

На фоне ударов ВСУ Энергодар остался без воды, возникли проблемы с едой и топливом

Мэр Энергодара Пухов заявил, что ситуация в городе существенно осложнилась
РИА Новости

Ситуация в Энергодаре в последнее время существенно осложнилась, написал в Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

По его словам, продолжающиеся удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре привели к перебоям с поставками топлива, электроэнергии, еды, стройматериалов и товаров первой необходимости. Кроме того, были уничтожены или повреждены более 20 торговых объектов.

«В результате вчерашних ударов была остановлена подача воды в город», — отметил градоначальник.

Он добавил, что уже 2,5 месяца Энергодар существует под постоянным давлением. Власти принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию, поддержать жителей и обеспечить город необходимыми ресурсами.

На этой неделе беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС (атомной электростанции), в котором находился главный инженер станции Александр Яковлев. В результате удара специалист, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, и его водитель не выжили. Гендиректор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси осудил действия Киева: он подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС создает серьезную угрозу ядерной безопасности.

Ранее Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС.

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