В Энегродаре продолжаются работы по восстановлению водоснабжения

Водоснабжение в Энергодаре Запорожской области нарушено из-за атак ВСУ на инфраструктуру, восстановительные работы продолжаются .Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что рабочие провели большой объем работ и попытались запустить объекты водоснабжения, однако были выявлены новые дефекты.

«Завтра продолжат аварийно-восстановительные работы. Только после полного устранения всех повреждений станет возможным возобновить подачу воды в город», — написал он.

Пухов сообщал, что продолжающиеся удары Вооруженных силу Украины (ВСУ) по транспортной и городской инфраструктуре привели к перебоям с поставками топлива, электроэнергии, еды, стройматериалов и товаров первой необходимости. Кроме того, были уничтожены или повреждены более 20 торговых объектов. В етчение последних 2,5 месяцев город живет под постоянным давлением. Власти принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее Энергодар остался безэлектричества после ударов БПЛА.