В Энергодаре заявили о попытке ВСУ изолировать город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют подъездные дороги, чтобы изолировать город — спутник Запорожской АЭС Энергодар от нормального снабжения. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, украинские военные пытаются максимально осложнить жизнедеятельность Энергодара, «создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения».

Яшина отметила, что минирования подъездных дорог, проводимые ВСУ, осложняют передвижение транспорта, работу экстренных служб и доставку грузов.

Утром 13 июля глава Энергодара Максим Пухов рассказал, что ВСУ атаковали сетевой супермаркет на проспекте Строителей. Повреждения получили сам магазин, а также библиотека и многоэтажный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Пухов заверил, что все разрушенные в результате ударов объекты будут отстроены заново.

12 июля ВСУ несколько раз атаковали дронами Энергодар. Сначала украинская армия нанесла удар по автобусной остановке, а затем по гражданскому автомобилю. Несовместимые с жизнью ранения получили четыре человека, еще четверо пострадали. Также были атакованы магазин и медсанчасть. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для города и призвал МАГАТЭ отреагировать.

Ранее ВСУ атаковали здание пожарной части и автоцистерну в Энергодаре.