Песков ответил на сообщения о попытках Германии восстановить контакты с Россией

Песков: практических шагов от ФРГ для налаживания связей с Россией не было

Практических шагов от немецких властей для налаживания отношений с Россией не было, несмотря на звучавшие с их стороны заявления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе — ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия никогда не была инициатором сворачивания отношений с Европой и продолжает быть открытой к диалогу. Однако Песков добавил, что при возобновлении диалога РФ будет использовать полученный за последние годы опыт.

До этого британская газета The Times сообщила, что в Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты, как отметили в статье, не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

Юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин считает, что оснований для восстановления плодотворного диалога между Россией и Германией на данный момент нет, несмотря на публикации в СМИ о желании Берлина найти путь для налаживания контактов с Москвой. По его словам, власти ФРГ полностью поддерживают Киев как финансово, так и вооружением. Никакие доводы со стороны России пока ими не воспринимаются, указал эксперт.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.