В России оценили шансы возобновить диалог с Германией

Оснований для плодотворного диалога между Россией и Германией на данный момент нет, несмотря на публикации в СМИ о желании Берлина найти путь для налаживания контактов с Москвой. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.

«Мерц и другие министры правительства пытаются лавировать, чтобы поднимать свой рейтинг. Но пока это сделать не удается. Глядя на это, многие обозреватели предполагают, что, может быть, Германия возьмет эстафету по контактам с Россией в свои руки... Но на данном этапе они полностью поддерживают Киев, помогают ему как финансово, так и вооружением. Никакие доводы России пока ими не воспринимаются. Поэтому пока у меня, честно говоря, большого оптимизма нет», — отметил он.

Топорнин напомнил, что Германия как член ЕС обязана следовать единой внешнеполитической линии Брюсселя, направленной на санкционное давление на Россию. Это еще один фактор, который уменьшает вероятность скорого возобновления диалога между Москвой и Берлином, считает эксперт.

«У меня оснований нет рассуждать о том, что Германия вдруг поменяет свои подходы и будет стараться найти общий язык с Москвой. Отсюда я делаю вывод, что, скорее всего, эти публикации журналистов, так останутся публикациями», — подытожил он.

До этого британская газета The Times писала, что в Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

Ранее Мерц признал зависимость Германии от российского газа.