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Политика

В США заявили о катастрофических потерях ВСУ на фронте

Аналитик Макгрегор: данные о потерях Украины катастрофические
Wikimedia Commons

Российские войска на фронте быстро уничтожают все, что Украина выводит на поле боя. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Сколько у Украины реально войск на передовой? Последние данные о потерях, которые я видел, просто катастрофические. Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это уничтожают», — сказал Макгрегор.

По его словам, западным спонсорам Украины не интересно, что на самом деле происходит с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также аналитик подчеркнул, что конфликт стоит завершить как можно скорее, однако делать этого никто не хочет.

1 июля РИА Новости сообщали, что вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 223 тысяч военных за первое полугодие 2026 года. 4 июля начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что ВСУ потеряли более 13 тыс. бойцов в боях за Константиновку в Донецкой народной республике.

16 июля стало известно о том, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 501 на 31, обмен состоялся в белорусском приграничье в Гомельской области.

Ранее СМИ подсчитали потери судов, использовавшихся для нужд ВСУ.

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