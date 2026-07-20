СМИ подсчитали потери судов, использовавшихся для нужд ВСУ

Российские военные с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, использовавшихся для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришло РИА Новости, изучив данные российских силовых структур.

Как подсчитало агентство, больше всего судов было поражено 14 и 15 июля — по семь. Еще по шесть морских целей российские военные поразили 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля и две — 16 июля. Всего за неделю уничтожены или повреждены не менее 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил спецопераций ВСУ и еще один катер.

17 июля в Минобороны РФ сообщали, что за неделю удары были нанесены по 24 морским судам, которые использовались в интересах украинской армии, а также по инфраструктуре портов Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского. Кроме того, под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места производства и хранения дальнобойных беспилотников, а также пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее в Госдуме пообещали Украине полностью «оборвать» поставки оружия через Одессу.