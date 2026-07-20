В Польше заявили о связи евроинтеграции Украины с политикой по УПА

Евросоюз не может закрывать глаза на героизацию пособников нацистов на Украине. Об этом в интервью Liga.net заявил польский депутат Европарламента Михаил Щерба.

«Европейский союз — это сообщество ценностей. Мы не можем закрывать глаза, когда страна-кандидат на вступление ассоциируется с актами геноцида. <...> У многих стран внутри ЕС была очень сложная история взаимоотношений. Однако государство, интегрирующееся в ЕС, должно гарантировать, что его отношения с соседями строятся на исторической правде», — отметил он.

Щерба также подчеркнул, что «правильным шагом» была фиксация в официальной резолюции Европарламента позиции по УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России). Депутат отметил, что «этот вопрос важен не только для Киева и Варшавы, но и для всего европейского сообщества».

По его словам, сейчас ситуация в отношениях Польши и Украины «улучшается», и Варшава услышала «хорошее» и «взвешенное» заявления президента страны Владимира Зеленского в годовщину Волынской резни. Также он подчеркнул, что сейчас продолжается и процесс эксгумации жертв этой трагедии.

8 июля депутаты Европейского парламента (ЕП) осудили Украину за переименование одной из бригад Вооруженных сил республики (ВСУ) в честь деятелей УПА (организация запрещена в России).

Решение о переименовании президент Украины Владимир Зеленский принял в мае. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

17 июля депутаты польского сейма единогласно приняли резолюцию о памяти жертв Волынской резни. После этого МИД Украины призвал Польшу к «равноправным» отношениям и «взаимному уважению» к политике национальной памяти в двух странах.

Ранее власти Украины решили перезахоронить еще одного пособника Гитлера.