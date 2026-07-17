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Политика

МИД Украины призвал поляков уважать «национальную память» страны

МИД Украины: боль прошлого не должна разъединять Варшаву и Киев
Shutterstock

МИД Украины призвал Польшу к «равноправным» отношениям и «взаимному уважению» к политике национальной памяти в двух странах. Об этом говорится в опубликованном на сайте украинского МИД комментарии о принятии польским сеймом постановления по случаю годовщины Волынской резни.

Ведомство сообщило, что «приняло к сведению» постановление сейма. В МИД заверили, что Украина ценит Польшу «как одного из ближайших союзников» в противостоянии с Россией. Также в министерстве напомнили Варшаве, что 11 июля Украина и Польша почтили память жертв тех событий.

«Боль прошлого не должна разъединять народы, объединенные сегодня общими ценностями, общим врагом, общим европейским будущим. Украинская сторона продолжит придерживаться паритетного подхода. Призываем к равноправному отношению в двусторонних отношениях, взаимному уважению к политикам национальной памяти, прагматичного добрососедства ради сильной Украины и сильной Польши», — заявили в МИД Украины.

17 июля РИА Новости написали о том, что депутаты польского сейма единогласно приняли резолюцию о памяти жертв Волынской резни. Депутат Тадеуш Самборский, представляя ее текст, отметил, что документ «отдает дань уважения всем жертвам Волынского преступления в 83-ю годовщину ее апогея». При этом сейм отклонил предложения депутатов о включении в резолюцию слов об осуждении действий властей Украины, которые направлены на «воспрепятствование эксгумаций жертв Волынской резни, фальсификацию исторической правды и прославление лиц, совершивших геноцид в отношении поляков».

15 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по Волынской резне, среди которых признание правды о случившемся, сохранение памяти о преступлениях украинских националистов и извинения со стороны Киева.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера высшей государственной награды Польши, а именно ордена Белого орла.

Ранее власти Украины решили перезахоронить еще одного пособника Гитлера.

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