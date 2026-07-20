Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Кремле заявили о готовности Путина говорить с Хаменеи

Песков: Путин открыт к контактам с верховным лидером Ирана Хаменеи
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыт к контактам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что пока каких-то конкретных договоренностей с иранской стороной по этому вопросу нет.

18 июля источник в Иране сообщил агентству, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Путиным. При этом аятолла не появится на публике до тех пор, пока идет война с США и Израилем.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в начале марта 2026 года, после гибели его отца Али Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля. Президент США назвал Хаменеи «профессионалом» и добавил, что у него «хорошая репутация». В начале июля новый аятолла публично пообещал отомстить за гибель своего отца, а также всех погибших в конфликте с США и Израилем.

Ранее стало известно, что в Иране раскрыли дату появления Моджтабы Хаменеи на публике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!