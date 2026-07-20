В Кремле заявили о готовности Путина говорить с Хаменеи

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыт к контактам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что пока каких-то конкретных договоренностей с иранской стороной по этому вопросу нет.

18 июля источник в Иране сообщил агентству, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Путиным. При этом аятолла не появится на публике до тех пор, пока идет война с США и Израилем.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в начале марта 2026 года, после гибели его отца Али Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля. Президент США назвал Хаменеи «профессионалом» и добавил, что у него «хорошая репутация». В начале июля новый аятолла публично пообещал отомстить за гибель своего отца, а также всех погибших в конфликте с США и Израилем.

Ранее стало известно, что в Иране раскрыли дату появления Моджтабы Хаменеи на публике.