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Политика

В Иране раскрыли, когда Моджтаба Хаменеи появится на публике

ТАСС: Моджтаба Хаменеи появится на публике после окончания войны с США
Fars News Agency

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выйдет в публичное пространство, только когда завершится конфликт с США и Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

По данным собеседника агентства, из соображений безопасности аятолла не появится в публичном пространстве в ближайшее время. Он отметил, что сейчас правительство ждет, когда ситуация нормализуется.

«После этого он появится на публике», — добавил источник.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не пережившего ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. В марте Ассамблея экспертов единогласно выбрала его новым верховным лидером Ирана на пожизненный срок. Газета The Sun писала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По сообщению издания, иранский лидер лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме. Посол Ирана в РФ Казема Джалали заявлял, что аятолла жив и здоров.

Ранее в Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным.

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