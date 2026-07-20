Японцы вышли на массовый антиправительственный митинг в центре Токио

Tokyo Shimbun: 25 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Токио

У здания Национальной парламентской библиотеки и на прилегающих улицах в центре Токио прошел антиправительственный митинг, собравший, по данным организаторов, около 25 тысяч человек. Об этом сообщает газета Tokyo Shimbun.

Участники акции потребовали отставки премьер-министра Санаэ Такаити и выступили против политики милитаризации страны. Основное недовольство вызвали рост военных расходов, расширение экспорта вооружений и принятие законов, которые участники акции считают отходом от послевоенного курса Японии.

Одна из выступавших на митинге, 97-летняя жительница страны, работавшая во время Второй мировой войны на военном заводе, заявила, что нынешняя ситуация напоминает ей довоенные годы.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен сосредоточиться на укреплении своих возможностей в сфере безопасности и разведки. Она отметила, что власти Японии планируют «усовершенствовать способности страны в области анализа разведывательных данных, предотвращения кризисов и создания системы защиты национальных интересов».

США планируют временно развернуть Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя для совместных военных учений. Тренировки стартовали в июне и продлятся до сентября. Официальная позиция Токио и Вашингтона заключается в том, что размещение носит временный характер и не предусматривает создания постоянной военной базы.

Ранее Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике.