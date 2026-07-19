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Политика

В МИД заявили об угрозе Дальнему Востоку из-за американских ракетных комплексов в Японии

Руденко: размещение Typhon в Японии создает угрозы Дальнему Востоку
US Army (Public Domain)

Размещение американских ракетных комплексов Typhon в Японии создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», — сказал дипломат.

Российская сторона неоднократно в различных форматах предостерегала Токио от подобных решений, добавил он.

Комплекс Typhon (также известный как Mid-Range Capability или MRC) является универсальным и адаптирован для стрельбы двумя типами существующих морских ракет: Tomahawk (для высокоточного поражения наземных целей на дистанциях до 1800 км) и Standard SM-6 (высокоскоростные ударные ракеты класса «земля-земля» с дальностью стрельбы около 460–500 км).

США планируют временно развернуть Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя для совместных военных учений. Тренировки стартовали в июне и продлятся до сентября. Официальная позиция Токио и Вашингтона заключается в том, что размещение носит временный характер и не предусматривает создания постоянной военной базы.

Ранее МИД РФ назвал угрожающими безопасности учения США и Японии.

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