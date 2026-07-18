Президент Венгрии подписал поправку к конституции о своем отстранении от должности

Президент Венгрии Тамаш Шуйок в видеообращении в своих соцсетях заявил, что подписал 17-ую поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности.

Политик отметил, что она нарушает закон и положит конец полномочиям главы государства. Президент назвал случившееся «серьезным и позорным историческим примером злоупотребления политической властью».

«Моя подпись является окончательным подтверждением моих обязательств как президента республики и моего полного и абсолютного уважения к институту президента республики при любых обстоятельствах», — сказал Шуйок.

Он подчеркнул, что всегда соблюдал конституцию. Ответственность за то, «что основные ценности свободного общества, верховенство права, демократия и принцип разделения властей были попраны в интересах власти» политик возложил на орган, который одобрил поправки в основной закон.

В конце весны новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Однако глава государства отказался это сделать. В начале этой недели парламент республики принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента. У главы государства было пять дней, чтобы подписать законопроект. В противном случае ему грозил импичмент.

Ранее министр обороны Венгрии заявил, что страна закроет двери перед Россией.