Президент Венгрии Шуйок заявил, что его преемник не будет законным

Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его преемник будет нелегитимным.

Глава государства объяснил, что его смещают с поста с нарушением конституции, поэтому институт президента в республике утрачивает законность. Несмотря на это политик признал, что у него нет полномочий, позволяющих противодействовать изменениям, которые одобрил парламент «в рамках формально законной процедуры».

В конце весны новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Однако глава государства отказался это сделать. В начале этой недели парламент республики принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента.

У главы государства было пять дней, чтобы подписать законопроект. В противном случае ему грозил импичмент. 18 июля Шуйока подписал поправку, но заявил, что она нарушает закон.

Ранее министр обороны Венгрии заявил, что страна закроет двери перед Россией.