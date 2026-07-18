Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Политика

Президент Венгрии заявил о нелегитимности своего преемника

Президент Венгрии Шуйок заявил, что его преемник не будет законным
picture alliance/Contributor/Getty Images

Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его преемник будет нелегитимным.

Глава государства объяснил, что его смещают с поста с нарушением конституции, поэтому институт президента в республике утрачивает законность. Несмотря на это политик признал, что у него нет полномочий, позволяющих противодействовать изменениям, которые одобрил парламент «в рамках формально законной процедуры».

В конце весны новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Однако глава государства отказался это сделать. В начале этой недели парламент республики принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента.

У главы государства было пять дней, чтобы подписать законопроект. В противном случае ему грозил импичмент. 18 июля Шуйока подписал поправку, но заявил, что она нарушает закон.

Ранее министр обороны Венгрии заявил, что страна закроет двери перед Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!