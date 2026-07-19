В КНДР пообещали поддержать Россию для устранения первопричин кризиса на Украине

МИД КНДР: Пхеньян поддержит Москву в устранении первопричин кризиса на Украине

Власти КНДР будут поддерживать Россию в вопросе устранения первопричин кризиса на Украине. Об этом заявила глава северокорейского МИД Цой Сон Хи в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Министр северокорейского внешнеполитического ведомства отметила, что КНДР продолжит поддерживать все усилия России, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства.

Также Цой Сон Хи подчеркнула, что Пхеньян продолжит поддерживать действия Москвы по устранению первопричин кризиса на Украине.

В ходе встречи Путин выразил признательность правительству КНДР за поддержку проведения специальной военной операции на Украине. Глава государства добавил, что высоко ценит глубокое взаимопонимание в дружеских отношениях с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Также президент России передал «самый теплый привет» Ким Чен Ыну. Цой Сон Хи при этом отметила, что северокорейский лидер недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на развитие отношений с Россией.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.