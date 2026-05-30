В Пхеньяне заявили о единстве России и КНДР по всем стратегическим вопросам

Министр Цой Сон Хи: КНДР и РФ разделяют общее мнение по стратегическим вопросам
КНДР и Россия в настоящее время разделяют общее мнение по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню союзнических отношений. Об этом заявила в Пхеньяне глава МИД республики Цой Сон Хи в ходе церемонии открытия в посольстве РФ мемориальной доски экс-послу Александру Мацегоре, передает ТАСС.

«Последовательно защищая взаимные основные интересы, [Москва и Пхеньян] достигают успехов во всестороннем расширении и развитии двусторонних отношений, повышении благосостояния народов двух стран», — подчеркнула министр.

По словам главы МИД, неизменная политическая позиция КНДР заключается в обеспечении всестороннего расширения и развития отношений с Россией «на основе товарищества и доверия, проверенного кровью в ходе суровых испытаний времени».

20 мая Москва и Пекин выступили против давления на Пхеньян. В декларации по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорится, что стороны выступают против внешнеполитической изоляции, экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности КНДР.

В апреле российский лидер заявил, что Москва и Пхеньян продолжат последовательно укреплять двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Также Путин выразил благодарность северокорейским военным, которые участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

Ранее расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади.

 
